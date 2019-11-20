Оренбург, , 22:13 — REGNUM В Оренбурге более шести тысяч жителей остались без газоснабжения сегодня вечером 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

В 18:10 по московскому времени в городе Оренбурге на улице Шалфеева на ГРП (газорегуляторный пункт) № 24 и ГРП № 27 сработалипредохранительные запорные клапаны. Данный газорегуляторный пункт принадлежит акционерному обществу «Газпром газораспределение Оренбург» (ДЗО АО «Газпром газораспределение»).

В результате аварии без газоснабжения остались 6787 абонентов. Уточняется, что из них 3062 абонента в частных домах, 3725 абонентов в многоквартирных домах с центральным отоплением.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Известно, что последнее техническое обслуживание данного ГРП проводилось 15 ноября.