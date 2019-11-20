Варшава, , 22:03 — REGNUM Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберел Ооржак находится под наблюдением специалистов из-за недомогания, которое у него возникло во время репетиции в Польше. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба «Академии Игоря Крутого».

Сообщается, что дуэт двух юных российских исполнителей Ооржак и Татьяны Меженцевой провёл первую репетицию на сцене Arena Gliwice в польском городе Гливице. Во время третьего прогона своего номера 13-летний мальчик почувствовал себя плохо и был вынужден прервать репетицию.

В настоящее время Ооржак находится под наблюдением специалистов, рядом с ним его бабушка и представители российской делегации.

В пресс-службе отметили, что подросток очень много сил вложил в подготовку к конкурсу и переволновался. В настоящее время его состояние нормализовалось.

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