Киров, , 19:47 — REGNUM В Кирове полиция планирует поощрить бдительного таксиста, который помог сохранить 50 тыс. рублей 91-летней горожанке. Об этом сообщает УМВД по Кировской области.

Разбирательства начались после того, как в полицию обратился 39-летний мужчина, который привёз 50 тыс. рублей. Он сообщил, что работает в такси и при выполнении очередного заказа под видом клиента с ним созвонился незнакомец, попросив выполнить «деликатную просьбу»: перевести с терминала деньги, которые ему передаст по приезду на адрес пожилая женщина.

«Взяв у пожилой кировчанки деньги, мужчина предположил, что в отношении нее может совершаться преступление, поэтому и решил обратиться в полицию», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что накануне 91-летней женщине по телефону позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что её внук якобы стал виновником ДТП с пострадавшими. И потребовали деньги за отказ в возбуждении уголовного дела, при этом деньги нужно был передать через «курьера» — им оказался 39-летний водитель такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности подозреваемых. Деньги возвращены горожанке.

В полиции сообщают, что решается вопрос о поощрении водителя такси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее благополучно завершилась история с мошенничеством в отношении 85-летней пенсионерки в Вятских Полянах. Пожилая женщина стала жертвой лжеработников коммунальных служб, которых она впустила под предлогом проверки счётчиков: после их прихода из квартиры пропали 46 тыс. рублей. В ходе осмотра места происшествия эксперту удалось изъять отпечатки следов пальцев рук предполагаемого похитителя. При проверке их по базе данных полицейские установили его личность, подозреваемый задержан. Деньги у него были изъяты, заведено уголовное дело.