Оренбург, , 19:42 — REGNUM Центр Оренбурга вечером 20 ноября оказался без газового снабжения. Ситуацию под личный контроль взял глава города Дмитрий Кулагин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Отключение газа произошло из-за сбоя в работе двух газорегуляторных пунктов. Без газа остался район от ул. 8 Марта до ТК «Локомотив».

По данным информресурсов, жители жалуются на остывающие батареи и холод в домах. Стоит отметить, в областном центре температура воздуха на улице составляет минус 15 градусов по Цельсию.

На место аварии оперативно выехали экстренные службы для проведения в усиленном режиме ремонтных работ.