Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM В Екатеринбурге следственные органы самостоятельно выберут меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, в отношении гражданина угрожавшего взорвать Храм-на-крови. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Такое решение принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга, отказав в удовлетворении ходатайства следствия о помещении гражданина под стражу.

«У следствия есть право самостоятельно выбрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, екатеринбуржец был задержан сотрудниками полиции 18 ноября, после того, как он опубликовал на видеохостинге Youtube запись с угрозами взрывов, указав при этом своё имя и паспортные данные. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, что после задержания сотрудники правоохранительных органов осмотрели Храм-на-крови и не нашли ничего подозрительного.

Отметим, что родственники задержанного сообщили о том, что накануне инцидента мужчина вёл себя неадекватно и возможно нуждается в специальной медицинской помощи.

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