Аддис-Абеба, , 18:26 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в региональном штате Амхара на севере Эфиопии погибли 9 человек. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Авария произошла в северной части Эфиопии в районе Губаляфто, когда пассажирский микроавтобус, ехавший по горной дороге, перевернулся и свалился в 20-метровое ущелье, в результате чего 9 человек погибли.

По данным полиции, девять других пассажиров, включая водителя, проходят лечение в близлежащих медицинских пунктах после перенесенных легких и тяжелых травм в результате аварии. Было отмечено, что причина, которая привела смертельной аварии в настоящее время расследуется полицией.

По данным Федерального транспортного управления Эфиопии, в результате дорожно-транспортных происшествий в Эфиопии в 2018/19 финансовом году погибло около 5118 человек. Согласно данным органа, число погибших и число несчастных случаев, произошедших в течение указанного периода, значительно возросли по сравнению с предыдущим 2017/18 годом, в котором число погибших в ДТП составило 4500 человек.