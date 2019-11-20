Аддис-Абеба, , 18:06 — REGNUM По меньшей мере два человека были убиты и десять ранены в результате новой вспышки столкновений на этнической почве в городе федерального значения Дыре-Дауа на востоке Эфиопии. Очевидцы заявляют, что в столкновениях участвовали представители народа сомали и этнических общин оромо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

В результате межэтнических столкновений, которые перекинулись дальше на регион, в месте под названием Гинде Герада, по меньшей мере десять человек получили ранения, а двое скончались в больнице Дыль Хора.

В течение нескольких месяцев в городе происходили отдельные столкновения между представителями двух этнических групп из-за конфликта в вопросе владения землей. Этнические сомалийцы и этнические оромо претендуют на право собственности на город, который имеет стратегическое экономическое положение на шоссе Эфиопия-Джибути.

По словам очевидцев, десятки вооруженных людей блокировали пострадавшим вход в больницу, а некоторые угрожали расправой медицинским работникам, которые пытались помочь раненым.

В заявлении для прессы полицейский комиссариат Дыре-Дауа заявил, что столкновения между общинами привели к гибели лишь одного человека и нанесению ранений нескольким другим лицам. «Местные и федеральные силы безопасности были развернуты в городе, чтобы предотвратить повторение смертоносного конфликта между общинами», — говорится в заявлении.

Городская полицейская комиссия также предупредила жителей, чтобы они не распространяли фальшивые новости, которые еще больше разжигают напряженность в обществе, и призвала жителей защищать свой мир и спокойствие.