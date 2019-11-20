Душанбе, , 17:59 — REGNUM Подпольное игорное заведение обнаружили сотрудники УМВД Хатлонской области дома у 68-летнего жителя села Кадучи Восейского района Раджабали Табарова.

Как сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте игр национальную валюту разного достоинства, карты и игральные кости.

По официальной версии, предполагаемый организатор подпольного игорного заведения привлёк к своей деятельности ещё четверых молодых односельчан.

Согласно статье 240 (Организация или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем) УК Таджикистана, по которой возбуждено уголовное дело в отношении Табарова, ему грозит лишение свободы сроком от шести до восьми лет с конфискацией имущества.

Пенсионер задержан, ведётся следствие.

Напомним, что средняя пенсия в Таджикистане составляет 303 сомони (1 993 рубля). Cредний размер персональной пенсии — 588 сомони (3 867 руб.), её получают только 34 таджикистанца.

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