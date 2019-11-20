Белгород, , 18:00 — REGNUM Машина скорой помощи с пациентом внутри перевернулась после столкновения с легковым автомобилем в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщили 20 ноября в пресс-службе регионального УМВД. По предварительным данным, в медицинское учреждение с телесными повреждениями был доставлен фельдшер — мужчина 1985 года рождения.

ДТП произошло примерно в 15:30 на улице Шухова в микрорайоне Конева. 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада Приора», двигалась на разрешающий сигнал светофора. На регулируемом перекрёстке она не предоставила преимущество машине скорой помощи, которая ехала с включёнными спецсигналами. От столкновения транспортных средств скорая опрокинулась. Внутри медицинской машины находилась 22-летняя пациентка со своей матерью.

В полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, госпитализирован фельдшер скорой помощи.