Ростов-на-Дону, , 17:58 — REGNUM Инцидент с захватом заложников, произошедший в Ростове-на-Дону утром 20 ноября, рассмотрят в Москве. В центральный аппарат вызваны руководитель донского следкома и начальник одного из отделов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вызвал руководителя ростовского следкома Аслана Хуаде в Москву. Также в российскую столицу отправится начальник второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Евгений Черноскутов, сообщает telegram-канал «ИнформБюро-ЮФО».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 20 ноября, сотрудник следственного управления Следственного комитета России Сергей Ткачёв захватил в заложники свою беременную супругу. По некоторым данным, в квартире также находились дочь подполковника, его мать и сотрудник ростовского следкома. Подозреваемый задержан. Возможно, мужчина находился под воздействием наркотических или психотропных веществ.

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