Ростов-на-Дону, 20 ноября 2019, 17:45 — REGNUM В Ростовской области в превышении должностных полномочий подозревают глав администраций Волгодонского, Дубовского и Егорлыкского районов. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Чиновники якобы приняли установку водонапорных башен, непригодных для эксплуатации. Ущерб бюджету Ростовской области в совокупности составил 17,5 млн рублей. .
ИА REGNUM отмечает, что, согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте администрации Егорлыкского района, должность главы занимает Павел Павлов. Администрацию Дубовского района возглавляет Нина Кириллова, Волгодонского района — Сергей Бурлак.