Краснодар, , 17:24 — REGNUM Уголовное дело о вырубке деревьев в парковой зоне на 300 млн рублей в Краснодарском крае передано в суд, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Фигурантом дела по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий» стал 51-летний заместитель руководителя природоохранного ведомства (более точно должность не называется). По версии следствия, чиновник заключил с рядом фирм и частных предпринимателей договоры о купле-продаже лесных насаждений. В пользование частникам для заготовки древесины были отданы участки в природоохранной зоне.

«В результате вырубки деревьев в парковой зоне сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уголовное дело в настоящее время передано в суд. Бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сам фигурант дела на данный момент находится под подпиской.