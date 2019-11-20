Москва, , 17:25 — REGNUM Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о том, что грузовик сбил на тротуаре женщину с ребенком на севере Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Чп произошло 20 ноября примерно в 14:30 на севере Москвы. Грузовик двигался задним ходом по пешеходному тротуару возле жилого дома, в результате чего сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

СК отметил, что проведет проверку и установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.