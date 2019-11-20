Краснодар, , 17:17 — REGNUM Две 15-летних девочки разыскиваются сотрудниками полиции в Краснодарском крае. Об этом 20 ноября сообщает следственное управление следственного комитета по региону.

По предварительной информации, девочки пропали в Абинском районе по дороге из школы домой. Школьницы покинули учебное заведение утром 12 ноября и до сих пор их местонахождение остаётся неизвестным.

Обе девочки на вид 15−17 лет, ростом 10−170 см, у одной из девочек телосложение худощавое, тёмные прямые волосы, глаза карие. Одета в кожаную куртку чёрно-зелёного цвета, чёрную юбку, белую блузку, колготки телесного цвета, на ногах — чёрные ботинки с бантом. С собой у неё была зелёная сумка с учебниками. Вторая пропавшая телосложения среднего, у неё тёмные прямые волосы, голубые глаза. У девочки чёрная куртка с меховым воротником на капюшоне, чёрные спортивные брюки, тёмная кофта, синие кеды с оранжевыми полосками. При себе у пропавшей коричневая сумка с учебниками.

Следователи проводят проверку по факту исчезновения школьниц. Изучаются обстоятельства произошедшего. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении девочек просят позвонить по телефону 8(86 150)5−31−40 или 02.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении пропавшей ранее девятилетней жительницы хутора Родниковский в Новокубанском районе Краснодарского края. Девочку нашли живой, она провалилась в выгребную яму общественного туалета. По данному факту и с учётом повреждений, обнаруженных у девочки, следователями было заведено уголовное дело о покушении на убийство.

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