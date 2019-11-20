Челябинск, , 15:59 — REGNUM В Металлургическом районе Челябинска из-за прорыва трубопровода более десятка жилых домов остались без отопления. Как сообщает информационный портал 74.ru, коммунальная авария произошла днём на улице Румянцева.

В пресс-службе мэрии подтвердили факт прорыва трубопровода и обещают, что ремонтные работы завершатся к полуночи.

«В настоящее время 48 жилых домов на пониженных параметрах, 15 домов под полным отключением», — уточнили в администрации Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коммунальной аварии проблемы с отоплением возникли в военном городке города Чебаркуль.

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