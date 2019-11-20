Чебаркуль, Челябинская область, , 15:46 — REGNUM В Челябинской области разыскивается 22-летний военнослужащий самоходно-артиллерийского полка в Чебаркуле. Как сообщает информационный портал 74.ru, молодой человек перестал выходить на связь ещё 11 ноября.

Брат военнослужащего уточнил, что пропавший несёт службу в вооружённых силах России уже четыре года. По его версии родственник исчез после того как покинул военную часть.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что военнослужащий с 5 ноября находится в отпуске и на данный момент командование части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяет информацию об исчезновении контрактника и устанавливает его местонахождение.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области ищут 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в Верхних Уфалей ещё 16 ноября. По одной из версий, подросток могла отправиться к знакомым в Екатеринбург.

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