Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, взявший утром 20 ноября свою семью в заложники, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ряд telegram-каналов со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что подполковник Сергей Ткачёв, находясь в своей квартире, расположенной на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, взял в заложники свою беременную супругу и дочь. Ребёнка мужчина отпустил практически сразу.

Известно, что в 2013 году Ткачёву была вручена медаль «За отличие». На тот момент в звании капитана юстиции он занимал должность старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики.

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