Нижний Новгород, , 15:22 — REGNUM В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по региону. Его подозревают в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным правоохранителей, в октябре 2019 года подозреваемый получил бутовую технику от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области. Следствие расценивает это как получение взятки за содействие в присвоении специального звания полковника полиции.

Фигурант уголовного дела задержан, проведены обыски.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были признаны виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) бывший начальник тыла главного управления МВД России по Нижегородской области и его пособник. По данным правоохранителей, мужчины выступили посредниками при передаче взятки в размере 30 млн рублей должностным лицам нижегородского МВД за освобождение от уголовной ответственности одного из местных жителей. За посредническую деятельность осужденные должны были получить по 10 млн рублей.

Подробнее: Нижегородский полицейский осужден за посредничество во взятке на 30 млн