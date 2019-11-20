Ростов-на-Дону, 20 ноября 2019, 15:20 — REGNUM На официальном сайте следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области информация о подполковнике Сергее Ткачёве отсутствует, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
Единственный материал, в котором упоминается имя следователя, датирован мартом 2013 года. В соответствии с приказом председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе» Ткачёву была вручена медаль «За отличие».
На тот момент в звании капитана юстиции он занимал должность старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики.
ИА REGNUM напоминает, что дочь ростовского следователя, взявшего утром 20 ноября в заложники свою беременную супругу, находилась в квартире в момент ЧП. По некоторым данным, ребёнка мужчина отпустил сразу.
Напомним, ЧП произошло на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. Захватчиком оказался сотрудник регионального управления СКР, сын бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии Нелли Ткачевой.
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