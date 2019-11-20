Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в перс-службе Свердловского областного суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения срок содержания под стражей установлен по 5 января 2020 года включительно», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошёл 5 ноября на улице Машиностроителей. В ходе драки между молодыми людьми (участвовало несколько человек) была ранена ножом 15-летняя школьница. Она была доставлена в больницу, но скончалась от полученного ранения. Возбуждено уголовное дело.

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Впоследствии сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 18-летний студент из Екатеринбурга. Следователи предъявили молодому человеку обвинение и ходатайствовали о заключении его под стражу.

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