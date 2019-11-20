Брянск, 20 ноября 2019, 15:03 — REGNUM Коммерческую партию смартфонов обнаружили в поезде инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни, сообщили 20 ноября в пресс-службе Центрального таможенного управления. Под обшивкой вагона было спрятано 134 телефона.
Тайник обнаружили при таможенном контроле поезда «Москва — Кишинёв». За внутренней обшивкой одного из купе находилось 134 телефона Samsung GALAXY S9 и S10+ в комплекте с наушниками и зарядными устройствами. Перевозчиком партии признал себя гражданин Молдавии.
В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.