Воронеж, , 14:56 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Трагедия произошла около 11:00 19 ноября на улице Шишкова, на территории строительной площадки. По предварительным данным, на двух мужчин 26 и 39 лет, выполнявших работы, с 13 этажа строящегося дома обрушились силикатные кирпичи для лицевой отделки. Оба пострадавших погибли на месте.

Как пояснил руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального управления СК России Валерий Смольянинов, в рамках дела назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, истребована документация.

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