Верхний Уфалей, Челябинская область, , 14:51 — REGNUM В Челябинской области разыскивается 15-летняя жительница Верхних Уфалей. Девочка ушла из дома ещё 16 ноября, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Как сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте» поискового отряда «Легион Спас», возможно, что девочка уехала к своим знакомым в Екатеринбург. Родители подростка также обратились в полицию.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, длинные (до пояса) волосы темно-русого цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскали 12-летнего мальчика, который ушёл из дома 17 ноября. Ребёнка удалось найти через социальные сети, после чего его уговорили вернуться домой.

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