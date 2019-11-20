Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Дочь ростовского следователя подполковника Сергея Ткачёва, взявшего утром 20 ноября в заложники свою беременную супругу, находилась в квартире в момент ЧП. По информации очевидцев, ребёнка мужчина отпустил сразу, соседи отвели девочку в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовский следователь оказался сыном бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии Нелли Ткачевой.

Напомним, ЧП произошло утром 20 ноября на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте.

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