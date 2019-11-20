Джакарта, , 14:44 — REGNUM По словам местного агентства по охране природы, суматранский слон, находящийся под угрозой исчезновения, был найден обезглавленным и со срезанными бивнями, сообщает Le Figaro.

«Голова слона была отрублена и найдена на расстоянии одного метра от тела», — говорится в заявлении главы местного агентства по охране природы.

По словам властей, разыскивающих преступников, слон был убит почти неделю назад.

Издание отмечает, что на слона охотились, а его голову отрубили из-за слоновой кости, которая представляет большую ценность.

Напомним, суматранский слон находится под угрозой исчезновения, в частности, в связи с тем, что вырубка лесов на острове сокращает его естественную среду обитания. Слоны также являются целью браконьеров, несмотря на запрет торговли слоновой костью.