Томск, , 14:39 — REGNUM На фоне аномальных холодов, накрывших в эти дни сибирские регионы, коммунальщики в Томске сутки не могут устранить аварию на теплосетях. В результате кипяток заливает улицу, а также подпол рядом стоящего деревянного дома. Об этом сообщает телеканал ТВ2.

По словам одного из жильцов, прорыв трубы произошёл накануне. Однако ответственных за ремонт найти не удалось.

«В РТС нам сказали, что эту трассу должны ремонтировать ЖЭУ, а в ЖЭУ говорят, что они отвечают за сети только в доме, а теплотрассу должны ремонтировать теплосети. Нас никто ремонтировать не хочет», — передаёт телеканал слова жителей.

Последние обратились в администрацию города, где пообещали вопрос решить. Журналисты сообщают, что чиновники обратились за помощью в устранении аварии в АО «ТомскРТС». В компании на просьбу откликнулись, отметив, что работы будут проведены уже сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября прорыв тепломагистрали в Челябинске привёл к протечкам в квартирах. Кипятком залило десятки квартир.

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