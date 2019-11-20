Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM Ростовский следователь, взявший в заложники жену, по неофициальным данным, является сыном бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии Нелли Ткачевой. В апреле 2019 года чиновница была освобождена от замещаемой должности «по собственному желанию».

ИА REGNUM напоминает, что утром 20 ноября в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. По прибытию оперативников выяснилось, что ростовский следователь взял в заложники свою беременную жену.

В отношении сотрудника следкома назначена служебная проверка, пока он отстранён от исполнения служебных обязанностей.

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