Тула, , 14:32 — REGNUM Проверку по факту отказа в выдаче жизненно необходимых лекарств проводят тульские следователи, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как предварительно установлено, девушка, больная муковисцидозом, проходила лечение в Москве, где ей для ингаляции был назначен раствор. В больнице по месту жительства ей в выдаче данного раствора было отказано.

«В ходе проверки будут приняты все необходимые меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, дана юридическая оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение», — уточнили в следственных органах.

Отметим, ранее Богородицкий районный суд Тульской области вынес постановление, которым обязал региональный минздрав обеспечить лекарством для ингаляции «Гианеб» девушку — инвалида второй группы за счёт бюджета региона. Лекарство ей было назначено решением врачебной комиссии пожизненно на весь срок лечения. Речь идёт о трёх упаковках в месяц общей стоимостью 15 тыс. рублей.

Муковисцидоз является системным наследственным заболеванием, обусловленным мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.