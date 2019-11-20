Киев, , 14:35 — REGNUM Памятник советскому маршалу Георгию Жукову, которого в народе прозвали «Маршал Победы», неизвестные вандалы облили красной краской. Об этом 20 ноября сообщило областное управление Национальной полиции Украины.

Сообщается, что следователи проводят проверку по факту повреждения памятника. Правоохранителям стало известно об инциденте из сообщений в соцсетях.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2019 г. радикалы прилюдно снесли бюст маршалу Жукову в Харькове. Причем это происходило в присутствии полиции. В июле памятник был восстановлен властями города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Харьковской области снесли памятник Чапаеву