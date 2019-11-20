Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела по существу в отношении ранее судимого 24-летнего жителя деревни Шипицино Камышловского района Свердловской области, обвиняемого в жестоком убийстве инвалида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В ходе заседания прокурор зачитала обвинительное заключение. Рассмотрение дела продолжится 21 ноября. В этот день будут заслушаны показания свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу в конце октября.

По версии следствия, 27 февраля 2019 года 24-летний гражданин пришёл в гости к своей бабушке, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В доме у него возник конфликт с сожителем родственницы — инвалидом I группы по зрению. Молодой человек обвинил пожилого пенсионера в том, что он является «обузой» для бабушки.

После этого злоумышленник облил слепого инвалида легковоспламеняющейся жидкостью, вытащил его во двор и поджог. От полученных травм пенсионер скончался.

Отметим, что санкция инкриминируемой подсудимому статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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