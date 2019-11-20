Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM Сотрудника ростовского управления Следственного комитета России, который в своей квартире в Ростове-на-Дону взял жену в заложники, задержали правоохранители. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По данным собеседника агентства, мужчину, который удерживал свою жену в качестве заложницы в течение нескольких часов, удалось задержать в результате переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее подполковник Сергей Ткачёв взял в заложники беременную супругу, вооружившись травматическим пистолетом. Он долгое время отказывался открывать дверь силовикам. Позже он освободил жену. В ходе инцидента никто не пострадал.

Официальных комментариев пока нет. По одной из версий, Ткачев отказался пускать правоохранителей, пришедших к нему с обыском. По другой причиной стал нервный срыв.