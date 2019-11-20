Барнаул, , 14:01 — REGNUM Жители Барнаула, в чьих домах сегодня, 20 ноября, отключили отопление, под конец дня получили доброе известие: горские власти известили об окончании устранения крупной коммунальной аварии на теплосетях по проспекту Ленина, 142.

Поскольку температура воздуха в столице региона опускалась сегодня ниже 30 градусов Цельсия, коммунальщики сделали всё возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия прорыва на трубе диаметром 600 мм. Для этого пришлось осуществлять сварочные работы и вырезать приличный кусок прохудившихся коммуникаций. Ожидается, что примерно через 2−2,5 часа тепло будет подано в дома.

Власти, тем временем, раздавали электрические обогреватели нуждающимся и контролировали ход работ. К тому же в двух районах города был объявлен режим повышенной готовности.

Читайте также: Коммунальная авария в Барнауле потребовала введения специального режима