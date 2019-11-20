Самара, 20 ноября 2019, 14:11 — REGNUM Мужчина, который одолевал звонками детские сады в Новокуйбышевске, заплатит штраф. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина звонил в три детских сада по устной договоренности с организацией, которая ранее являлась микрокредитной. По его словам, он был работником данной компании.
Судебные приставы установили, что звонки осуществились в нарушение Федерального закона
В результате суд оштрафовал гражданина на 40 тысяч рублей. Организация, которая его попросила донимать звонками детские сады, была оштрафована на 20 тысяч рублей.
Отмечается, что в текущем году суды Самарской области рассмотрели 35 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ. В результате виновные были оштрафованы на общую сумму более 1,5 млн рублей.