Самара, , 14:11 — REGNUM Мужчина, который одолевал звонками детские сады в Новокуйбышевске, заплатит штраф. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина звонил в три детских сада по устной договоренности с организацией, которая ранее являлась микрокредитной. По его словам, он был работником данной компании.

Судебные приставы установили, что звонки осуществились в нарушение Федерального закона от 03.06.2016 № 230-ФЗ. В отношении нарушителя и организации были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ. А материалы по данному делу были переданы в суд.

В результате суд оштрафовал гражданина на 40 тысяч рублей. Организация, которая его попросила донимать звонками детские сады, была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Отмечается, что в текущем году суды Самарской области рассмотрели 35 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ. В результате виновные были оштрафованы на общую сумму более 1,5 млн рублей.