Волгоград, , 14:00 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции предотвратили кражу 30 тонн моторного масла из танкера в Красноармейском районе Волгограда, сообщили 20 ноября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. По предварительным данным, ущерб от преступления мог составить свыше 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Транспортные полицейские задержали четырёх членов экипажа двух плавсредств. Следователи установили, что в начале сентября капитан и старший помощник танкера получили предложение от неустановленных лиц о хищении перевозимого моторного масла. В начале ноября из акватории Волги танкер прибыл в затон Красноармейского района Волгограда, где к нему пришвартовалось бункеровочное судно. Мужчины присоединили шланг к ёмкостям и приступили к перекачке груза. За этим занятием их задержали сотрудники транспортной полиции и оперативники регионального УФСБ.

При осмотре камбуза бункеровочного судна были обнаружены 630 тысяч рублей, предназначенные для оплаты за похищенное масло. Ущерб коммерческой фирме-перевозчику мог бы составить 712 470 рублей.