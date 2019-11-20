Стокгольм, , 14:21 — REGNUM 19 ноября полиция обнаружила мертвого человека в квартире в Седермальме, центральном районе столицы Швеции Стокгольме. Изучив содержимое почтового ящика, полиция смогла прийти к выводу, что человек пролежал мертвым в своей квартире более трех лет. Об этом 19 ноября заявило шведское издание SVT Nyheter.

Виктор Адольфсон, сотрудник полиции Седермальма, написал в Twitter об этом инциденте. Он рассказал, что сосед, живущий в одном доме с умершим пенсионером, предупредил домовладельца, потому что покойного человека не видели долгое время. По данным полиции, пожилой мужчина имел проблемы со здоровьем, которые явились причиной его смерти.

«Скорее всего, он умер быстро. Радио все еще было включено. Это продолжалось три года», — рассказал Виктор Адольфсон.

На трагический инцидент также отреагировали политики. «Это показывает, насколько опасна социальная изоляция. У нас активная работа по преодолению непроизвольного одиночества пожилых людей. Помимо прочего, мы организуем визиты молодых людей к таким пенсионерам и совместные приемы пищи в качестве инструмента, чтобы попытаться преодолеть социальную изоляцию», — заявил член Христианских демократов Эрик Слоттнер.