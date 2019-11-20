Барнаул, , 13:53 — REGNUM Пограничники в Алтайском крае за одну неделю задержали и передали сотрудникам полиции трёх граждан, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Они были задержаны в автомобильных пунктах пропуска Веселоярск и Михайловка, а также в железнодорожном пункте Локоть. Среди них двое граждан России, ещё один — гражданин одной из центрально-азиатских стран. Их обвиняют в изнасиловании, изготовлении или переработка наркотиков, а также мошенничестве.

«Все задержанные намеревались попасть на территорию соседнего государства, чтобы избежать уголовной ответственности», — сообщили в управлении.

Всего же с начала года пограничники задержали более сотни человек, пытавшихся скрыться от правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками алтайского погрануправления был задержан иностранный гражданин, пытавшийся, наоборот, незаконно проникнуть на территорию России.

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