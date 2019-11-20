Боровск, Калужская область, , 16:57 — REGNUM Ручной пулемет, три карабина и коллекция из 22 ножей, штыков и штык-ножей обнаружили полицейские в ходе обыска частного дома 58-летнего жителя Москвы в Боровском районе Калужской области. Об этом 20 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным правоохранителей, у столичного дачника также изъяли 375 патронов различного калибра, три металлических гильзы, детонаторы и четырехлитровая колба с веществом бело-серого цвета. По словам владельца арсенала, оружие и боеприпасы он нашёл во время раскопок на местах боев Великой Отечественной войны.

Изъятое оружие и боеприпасы отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». «Чёрному копателю» грозит лишение свободы на срок до четырех лет с крупным денежным штрафом.

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