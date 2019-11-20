Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего ранее 12-летнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«Противоправных действий в отношении разыскиваемого, а также им самим совершено не было», — уточнили в полиции.

Напомним, что ребёнок пропал 17 ноября после того, как вышел из своего дома на Уралмаше. После этого родители мальчика обратились в полицию.

Вскоре сыщикам удалось установить, что ребёнок общается со сверстниками через социальные сети, где сообщал, что не намерен возвращаться домой. Тем не менее, сотрудникам полиции через знакомых мальчика удалось уговорить его вернуться.

Впоследствии ребёнок пояснил, что причиной побега из дома стало то, что «родители не отпускали его гулять надолго».

Отметим, что мальчик и его семья на учёте в полиции не состоят. Также сотрудники полиции провели с беглецом профилактическую беседу.