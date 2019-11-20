Казань, , 13:41 — REGNUM В Татарии двух мужчин подозревают в производстве контрафактных медикаментов. Одно из них было предназначено для роста волос, при этом «вещества, которое способствовало бы лечебному эффекту, в нём не было». Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Под уголовное преследование попали 38-летний мужчина и его 25-летний знакомый. Следствие полагает, что с сентября 2019 года подозреваемые совместно с неустановленными лицами организовали в Казани незаконное производство лекарственных средств для стимуляции роста волос, а также масла черного тмина под товарными знаками зарубежных изготовителей. Правоохранители отмечают, что данные препараты являются фальсифицированными, на территорию России официальными представителями не экспортировались.

При обысках на складе изъято 3 тыс. бутылок с маслом и 4,8 тыс. единиц препарата для роста волос. Правоохранители считают, что данные средства подозреваемые сбывали через интернет, ущерб правообладателю оценивается в 1,1 млн рублей.

«Как показало проведённое исследование, вещества, которое способствовало бы лечебному эффекту, в нём не было», — говорят в следственном управлении.

По данному факту возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»), п. «а» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ («Незаконное производство лекарственных средств»), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Татарии вынесен приговор 12 членам преступной группы, которых обвиняли в производстве и сбыте фальсифицированной спиртосодержащей продукции, маркированной чужими товарными знаками. Каждому участнику сообщества отводилась определенная роль в совершении преступления: доставка, производство, хранение, либо реализация продукции. В ходе обысков изъято более 80 тонн спиртосодержащей продукции, ущерб правообладателям оценивался в 11 млн. рублей.

Приговором суда подсудимым назначено наказание на срок от 2,5 лет лишения свободы условно до 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Один из участников преступной группы был объявлен в международный розыск.