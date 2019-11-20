Уфа, , 13:32 — REGNUM Житель Уфы, которого обвиняют в причинении смерти знакомому более шести лет назад, предстанет перед судом. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в декабре 2012 года в полицию поступило сообщение о том, что в городскую больницу привезли 46-летнего мужчину с телесными повреждениями. От тупой травмы живота мужчина в тот же день скончался в больнице.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. К сожалению, тогда раскрыть данное преступление полицейские не смогли.

В текущем году следователи пересмотрели материалы уголовного дела и организовали новые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, они установили личность мужчины, который мог быть причастен к данному преступлению. Им оказался 39-летний житель Уфы.

По версии следствия, в ноябре 2012 в жилом доме по пер. Дуванский Уфы знакомые, которые были в нетрезвом состоянии, поссорились. В ходе ссоры произошла драка.

Сообщается, что свою вину мужчина не признает. Отмечается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.