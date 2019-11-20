Копенгаген, , 13:32 — REGNUM В Дании полиция Восточной Ютландии задержала 17-летнего подростка, который подозревается в совершении нападения с ножом в пригороде Орхуса. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Восточной Ютландии.

«Подозреваемый был задержан у себя дома в городе Тильст. Вполне вероятно, что подозреваемый предстанет перед судом в течение дня», — заявил дежурный полицейский Мартин Кристенсен. Мотив преступления в настоящее время не известен. Полиция не стала отвечать на вопросы о том, обнаружено ли орудие нападения и были ли у 17-летнего подростка ранее проблемы с законом. Потерпевший после нападения сумел самостоятельно дойти до местного центра в Тильсте, откуда и вызвал полицию. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

По заявлению правоохранительных органов, жизни потерпевшего ничего не угрожает. После нападения вокруг района Моселлеен было выставлено оцепление.