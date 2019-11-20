Рязань, , 13:11 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника одной из исправительных колоний Рязанской области, сообщили 20 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчину подозревают в том, что он проносил на режимную территорию сотовые телефоны для осуждённых.

По версии следствия, должностное лицо занимался доставкой мобильников с декабря 2018 года по май 2019 года. Сотовыми телефонами он снабжал осуждённых. Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности и управления ФСБ.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.