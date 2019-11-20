Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону назначена служебная проверка в отношении одного из сотрудников регионального управления СКР. В настоящее время он отстранён от исполнения служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Утром 20 ноября в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. Одним из его участников оказался сотрудник следственного управления.

«В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал», — уточнили в следкоме.

ИА REGNUM напоминает, что подполковник Сергей Ткачёв взял в заложники беременную супругу. Угрожая ей травматическим пистолетом, мужчина в течение нескольких часов отказывался открывать дверь силовикам, пришедшим к нему с обыском. Другой возможной причиной произошедшего мог стать нервный срыв.

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