Габороне, , 13:09 — REGNUM 19-летней жительнице Ботсваны были предъявлены обвинения в «оскорблении» первой леди страны Нео Масиси в публикации на своем аккаунте в Facebook. Об этом передает местное издание Mmegi Online.

Согласно интернет-изданию, 11 ноября Мониви Николас Камви поделилась постом в Facebook, который, по словам сотрудников полиции, нарушил законы страны о киберпреступности, которые вступили в силу в 2018 году.

В предъявленных ей обвинениях упоминается, что она «опубликовала фотографию первой леди Нео Масиси… сравнивая ее с комиком Уильямом Моцецерепа», сообщает Mmegi Online.

Такое нарушение может повлечь за собой штраф в размере до 20 000 ботсванских пула (1800 долларов США) или до года тюремного заключения, говорится на сайте издания.