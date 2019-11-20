Липецк, , 12:57 — REGNUM В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов от игрушек, сообщил портал Gorod48.

Ребёнка госпитализировали в областную детскую больницу. 18 ноября была проведена операция: врачи извлекли из пищеварительного тракта девочки все проглоченные магниты. Жизнь и здоровье ребёнка находятся вне опасности.

По информации издания, неделей ранее произошло три аналогичных случая. Годовалый ребёнок дома выпил шампунь, а также отравились двое восьмимесячных детей: один — стиральным порошком, другой — медикаментами. Двое детей были доставлены в больницу.