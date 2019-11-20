Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM Ростовский следователь взял в заложницы беременную жену в следствие нервного срыва. По информации источников, подполковник угрожал супруге травматическим пистолетом, затем позвонил матери и попросил её приехать.

«Мама приехала, Ткачёв открыл дверь — без оружия и в полуадекватном состоянии. Основная версия происшедшего — нервный срыв. Мать следователя Сергея Ткачева опровергла информацию о том, что к ее сыну приходили с обысками по делу ростовского ФСИН», — сообщает telegram-канал Mash.

Официальный комментарий в настоящее время поступил только из регионального управления МВД России. В сообщении ведомства говорится, что «задержанный гражданин не имеет отношения к МВД».

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