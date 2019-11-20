Новокубанский район, , 12:43 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство возбудили следственные органы Новокубанского района Краснодарского края после обнаружения в выгребной яме общественного туалета девятилетней девочки, сообщили 20 ноября ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР. Ребёнок длительное время провёл в яме туалета и получил переохлаждение.

В Следственном управлении пояснили, что девочку искали с 19 ноября, была начата доследственная проверка. В поисках ребёнка участвовали полицейские, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Девочку нашёл сотрудник полиции — ребёнок находился в выгребной яме на территории местного дома культуры.

«Девочка сразу же была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. С учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у нее телесных повреждений следователем по данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело», — сообщили в следственных органах.

Расследование уголовного дела под контроль взял руководитель краевого СУ СКР.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани пропавшую девочку нашли живой: она провалилась в туалет