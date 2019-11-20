Ульяновск, 20 ноября 2019, 12:42 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении двух хирургов, которых обвиняют в непрофессионализме и гибели ребёнка. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Перед судом предстанут два медицинских работника Барышской районной больницы. Разбирательства начались после того, как 14 сентября 2018 года скончался малолетний мальчик, доставленный в хирургическое отделение 10 сентября. По версии следствия, исполняющий обязанности заведующего отделением диагностировал острый аппендицит, после чего была проведена операция.
В прокуратуре также считают, что дежурный врач-хирург не обеспечил своевременную адекватную терапию, при этом медработники внесли «заведомо ложные сведения в медицинскую карту малолетнего».
По данному факту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч. 2 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор по делу о гибели четырёхлетней девочки. Перед судом предстала педиатр ГУЗ «Новоспасская РБ», которая неверно диагностировала заболевание и не провела необходимые медицинские обследования. Ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей»). В октябре 2019 года судом она признана виновной и приговорена к двум годам ограничения свободы.
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