Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении двух хирургов, которых обвиняют в непрофессионализме и гибели ребёнка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстанут два медицинских работника Барышской районной больницы. Разбирательства начались после того, как 14 сентября 2018 года скончался малолетний мальчик, доставленный в хирургическое отделение 10 сентября. По версии следствия, исполняющий обязанности заведующего отделением диагностировал острый аппендицит, после чего была проведена операция.

«Данные анализа крови свидетельствовали об острой кишечной инфекции. Однако медработник необходимые исследования не организовал, дифференциальную диагностику в послеоперационном периоде не провёл, антибактериальную терапию в полном объёме не назначил», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также считают, что дежурный врач-хирург не обеспечил своевременную адекватную терапию, при этом медработники внесли «заведомо ложные сведения в медицинскую карту малолетнего».

По данному факту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч. 2 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор по делу о гибели четырёхлетней девочки. Перед судом предстала педиатр ГУЗ «Новоспасская РБ», которая неверно диагностировала заболевание и не провела необходимые медицинские обследования. Ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей»). В октябре 2019 года судом она признана виновной и приговорена к двум годам ограничения свободы.

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