Самара, , 12:44 — REGNUM В Самаре осудили бывшего сотрудника военкомата, который незаконно освобождал призывников от службы в армии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба УФСБ России по ЦВО.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина был признан виновным в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что сотрудник военкомата незаконно снимал призывников с воинского учета в двух военкоматах Самары и направлял их личные дела в военкоматы Отрадного и Кинель-Черкасского района области. Там молодых людей признавали ограниченно годными к службе.

За это осужденный брал вознаграждения в сумме до ста тысяч рублей.

В результате суд приговорил бывшего сотрудника военкомата к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме этого, мужчина лишен права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Сообщается, что в отношении призывников, которых обвиняют в даче взяток тоже возбуждены уголовные дела. Эти дела рассматривает Красноглинский районный суд Самары.