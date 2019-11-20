Челябинск, , 12:33 — REGNUM В Челябинске с 21 ноября ожидается потепление. По данным синоптиков температура воздуха днём прогреется до минус 8−10 градусов.

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до 14−16 градусов мороза, а днём 22 ноября поднимется до 7−9 градусов ниже нуля.

Как сообщила информационному порталу 74.ru начальник отдела метеопрогнозов регионального Гидрометцентра Надежда Ячменёва, зафиксированные в ночь с 19 на 20 ноября показатели были на 11 градусов ниже нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе наступило резкое похолодание. Так в ночь с 19 на 20 ноября столбик термометра в Челябинске опустился до 22 градусов ниже нуля. По прогнозам метеорологов в некоторых муниципалитетах области температура воздуха может опуститься ниже 30 градусов мороза.

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